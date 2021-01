Eika-emisjon til retten

Problemene fortsetter for Terra-etterkommer Eika. I begynnelsen av 2018 meldte ti sparebanker at de ville ut av Eika-alliansen, og nå saksøker gruppen – som kaller seg Lokalbank – Eika Gruppen på bakgrunn av en transaksjon som fant sted i fjor.

Ifølge dokumenter i Oslo tingrett handler tvistesaken om en ugyldig beslutning i generalforsamlingen, men diskusjonene er mer dramatiske enn som så blant alliansens 67 eierbanker.

– Jeg kan bekrefte at ti sparebanker tilsluttet Lokalbank har tatt ut et såkalt anfektelsessøksmål for å bestride lovligheten av det ekstraordinære generalforsamlingsvedtaket som ble fattet i Eika Gruppen i mai om en rettet emisjon mot Grong Sparebank, sier advokat og partner i SANDS, Bjørn Stordrange.

– Vi ser frem til at saken blir belyst i rettssaken, fortsetter han.

Aksjerabatt

Lokalbank Bankallianse etablert av ti utbrytere fra Eika. Disse meldte i januar 2018 seg ut, og protesterte den gangen mot høye kostnader, spesielt innen IT. Med tre års oppsigelsestid fra nyttår, er de først ute av Eika-grupperingen i 2022.

De ti utbryterne er: Askim & Spydeberg Sparebank, Drangedal Sparebank, Nidaros Sparebank, Selbu Sparebank, Sparebank 68 Grader Nord, Sparebanken Din, Stadsbygd Sparebank, Tolga-Os Sparebank, Ørland Sparebank og, Aasen Sparebank.

Grong Sparebank hadde på vei inn i 2020 en eierandel på marginale 0,51 prosent av aksjene i Eika Gruppen, som er det sentrale finansforetaket i alliansen. Det er også dette selskapet som har utløst en hel rekke diskusjoner om hvem og hvor makten i sammenslutningen skal ligge.

Eika Gruppen har flere svært attraktive datterselskap, som forretningsmessig vokser gjennom salg til eierbankenes kunder.

Grong Sparebank har vokst kraftig de seneste årene, og gjennom sitt salg bidratt til å løfte det totale volumet i alliansen. Relativt sett står Grong Sparebank for en langt større del av salget enn sin eierandel på 0,51 prosent skulle tilsi.

Eika Gruppen Hadde ved nyttår 67 eierbanker. Og blant datteselskapene finner man: Eika Forsikring, Eika Kredittbank, Eika Kapitalforvaltning og Aktiv Eiendomsmegling.

De fem største eierne er: Sandnes Sparebank (8,53%), Totens Sparebank (5,70%), Jæren Sparebank (5,05 %), Jernbanepersonalets Sparebank (3,38%) og Lillestrømbanken (3,32%).

De fem minste er: Tysnes Sparebank (0,19%), Haltdalen Sparebank (0,19%), Bank2 (0,17%), Hegra Sparebank (0,05%) og Gildeskål Sparebank (0,05%).

Eika Gruppen hadde 3,15 milliarder kroner i inntekter i 2019 og et resultat etter skatt på 534 millioner kroner. Eika Gruppen utbetalte 20 kroner i utbytte både i 2019 og i 2018.

Men saksøkerne hevder Grong Sparebank fikk øke sin eierandel til en svært fordelaktig pris. Sparebanken endte opp med å få en halv million aksjer, tilsvarende en eierandel på 2 prosentpoeng, for 72,5 millioner kroner.

Kursen på 145 kroner pr. aksje priser Eika Gruppen til 3,5 milliarder kroner. Det kan bety at Grong økte sin eierandelen med en rabatt på over 30 prosent, om man sammenligner prisingen av Eika Skadeforsikring, som ligger under Eika Gruppen, med nær jevnstore Frende Forsikring. Det har vært flere transaksjoner den seneste tiden i Frende Forsikring.

Adm. direktør Hege Toft Karlsen ønsker ikke å utdype overfor Finansavisen hva som skjedde i forbindelse med emisjonen.

– Jeg bekrefter at saken skal opp i tingretten, og ser frem til å få den belyst. Men det er ikke riktig av meg å prosedere saken i mediene før den skal behandles, jeg har derfor ingen kommentar utover dette, sier hun.

Uenige om verdivurdering

Saksøkernes advokat Stordrange viser til at det er hentet inn synspunkter fra en tredjepart, men at denne ikke er er hørt i Grongs transaksjon:

– En grunn til at de ti bankene har reist søksmålet, er at Eika Gruppen ikke har initiert noen vilje til å respektere den utredningen fra professor Geir Woxholth som ble innhentet i sommer. Denne ble initiert av Eika Gruppen som oppdragsgiver. Utredningen konkluderte med at vedtaket om rettet emisjon var ulovlig, hevder han.

LOKALBANK: Advokat og partner i SANDS, Bjørn Stordrange. Foto: Iván Kverme

Stordrange sier at hans klienters synspunkt på prisingen av Eika Gruppen vil fremkomme i retten:

– For tingretten har de ti sparebanken også fremlagt en verdivurdering innhentet fra KWC som viser at verdien på aksjene i Eika Gruppen ligger langt høyere enn den verdien som ble lagt til grunn i den rettede emisjonen.

Grong Sparebank er ikke part i saken, som starter i Oslo tingrett 15. februar.