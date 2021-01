Ville selv vurdert Eika-exit

I februar må Eika Gruppen møte en gruppering av sine eiere i retten for å få avgjort gyldigheten av et vedtak fattet på en ekstraordinær generalforsamling i fjor. Sakens utgangspunkt er en rettet emisjon mot én av de 67 eierbankene, Grong Sparebank, som fikk øke sin eierandel fra 0,51 til 2,5 prosent, til hva ti andre banker mener er en for lav pris.

Det kan nemlig ha betydning for prisingen de ti Lokalbank-bankene som har meldt eg ut av Eika-alliansen får når de selv trer ut av grupperingen til neste år.

«Jeg kan bekrefte at ti sparebanker tilsluttet Lokalbank har tatt ut et såkalt anfektelsessøksmål for å bestride lovligheten av det ekstraordinære generalforsamlingsvedtaket som ble fattet i Eika Gruppen i mai om en rettet emisjon mot Grong Sparebank», uttalte advokat og partner Bjørn Stordrange i SANDS i Finansavisen mandag.

Han representerer sparebankene som i januar 2018 meldte at de ville bryte med Eika Gruppen. Den gang protesterte de mot høye kostnader, spesielt innen IT.

For liten eierandel

Adm. banksjef i Grong Sparebank, Jon Håvard Solum, understreker at banken ikke er en part i rettssaken, selv om den er selve utgangspunktet. Han mener det er hjemmelen for denne transaksjonen som er den reelle saken og diskusjonen, og ikke prisingen av aksjene.

– Historisk har Grong Sparebank vært den banken som har hatt størst vekst i Eika Gruppen, og det har medført at vi er den banken med størst negativt avvik fra vår reelle størrelse som distributør av Eika-produkter og den innflytelsen og eierskapet som vi har hatt, sier Solum.

– Det har vært vanskelig å få til en rebalansering av eierskapet, og da ble til slutt den eneste løsningen å fremme et forslag om en rettet emisjon, fortsetter han.

Solum påpeker at Grong Sparebank «var en svært liten bank, da Eika Gruppen ble opprettet», noe som forklarer bankens lave eierandel på 0,51 prosent. Med relativt sett større forretningsvolum selger Grong en større andel Eika-produkter uten at banken tjener tilsvarende på dette.

– Selv med en eierandel på 2,5 prosent, er Grong den banken med størst negativt avvik fra eierandelen til den forretningsmessig størrelsen. Det ville vært utfordrende å fortsette å sende en sjekk til alle de andre bankene, sier Solum, og mer enn hinter om at også Grong ville vurdert sin deltagelse i Eika om ikke eierskapet ble justert.

Rabatt på 30 prosent

Grong Sparebank endte opp med å få en halv million aksjer til kurs 145 kroner pr. aksje, tilsvarende 72,5 millioner kroner.

Det priser Eika Gruppen til 3,5 milliarder kroner. Det kan bety at Grong økte sin eierandelen med en rabatt på over 30 prosent, om man sammenligner prisingen av Eika Skadeforsikring, som ligger under Eika Gruppen, med nær jevnstore Frende Forsikring. Det har vært flere transaksjoner den seneste tiden i Frende Forsikring.

Solum mener imidlertid at prisingen på 145 kroner pr. aksje i Eika Gruppen ikke skal sammenlignes med andre finans- og forsikringsselskaper, som Frende.

– Vi økte vår eierandel i Eika Gruppen tilsvarende den prisen Obos fikk da Obos solgte seg ut av Eika Gruppen i 2019. Det finnes flere argumenter mot en eventuell prisstigning, blant annet at Eika mister ti banker i sin distribusjon, sier Solum.

Obos solgte en eierandel på omkring 8 prosent, og denne ble opprinnelig solgt til eksterne investorer, som MP Pensjon. Eierbankene i Eika benyttet imidlertid sin forkjøpsrett, og eierskapet forble hos Eika-bankene. Det gagnet imidlertid ikke Grongs ønske om å øke sin andel, da aksjene ble fordelt pro rata.

Solum legger til at han er fornøyd med utviklingen i Eika, og at banken har «stor tro på at alliansen vil bidra til at banken når sine mål».