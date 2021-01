Deutsche Bank vil unngå Trump i fremtiden

Etter det dødelige angrepet av Trump-tilhengere på Capitol i Washington D.C. har Deutsche Bank besluttet at de i fremtiden ikke vil gjøre forretninger med Trump eller hans selskaper.

PÅ TRUMP-TOGET: Trump-tilhengere utenfor Capitol i forrige uke, før stormingen av kongressen. Foto: Bloomberg

Med et lån på rundt 340 millioner dollar til Trump Organization, er Deutsche Bank Trumps viktigste långiver, skriver Reuters.

Nå skal New York Times ha snakket med en kilde hos den tyske bankkjempen, som forteller at banken er lei av all den negative publisiteten som følger med å låne ut til den amerikanske presidenten. Allerede i november meldte Reuters at Deutsche så etter muligheter for å få avsluttet forholdet til Trump på etter valget, på grunn av alt bråket.

En talsmann for Deutsche Bank nektet å kommentere saken.