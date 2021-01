Vil ta Eika Forsikring på børs

Blant Eika Gruppens eiere har ti banker meldt seg ut av alliansen, men exiten finner først sted om et års tid. Innen den tid vil grupperingen, som har tatt navnet Lokalbank, ta det svært lukrative datterselskapet Eika Forsikring på børs.

Allerede førstkommende fredag skal Eika Gruppen avholde en ekstraordinær generalforsamling der gruppens 67 eierbanker må ta stilling til om kronjuvelen Eika Forsikring skal børsnoteres.

Etter at Finansavisens artikkel om rettssaken mellom ti utbryterbanker og Eika Gruppen ble publisert søndag, la Eikas informasjonsdirektør Sigurd Ulven søndag kveld ut et skriv på en nyhetskanal for eierbankene i Eika. Der går det frem at Lokalbank har tatt initiativ til både den ekstraordinære generalforsamlingen og til børsnoteringen.

– Det stemmer at vi skal avholde en ekstraordinær generalforsamling, der børsnotering er temaet, sier Ulven til Finansavisen.

– Hvorfor ønsker man å børsnotere Eika Forsikring?

– Det må du spørre lokalbankalliansen om. De har mulighet til å kreve en ekstraordinær generalforsamling med en eierandel på over 10 prosent, og det har de gjort. Jeg har ikke noe mer å si om dette, forklarer Ulven.

SJEF FOR INFO: Informasjonsdirektør Sigurd Ulven. I bakgrunnen Eika Gruppens konsernsjef Hege Toft Karlsen. Foto: Iván Kverme

Skadeforsikringsselskapet er selve pengemaskinen i finanskonsernet Eika Gruppen, og det var ved utgangen av 2019 landets femte største, viser Finans Norges oversikt.

Årsregnskapene for 2015–2019 viser at hver femte krone ligger igjen på bunnlinjen, da combined ratio har ligget stabilt rundt 80 prosent i de årene. I 2019 endte det sågar på 79,4 prosent.



Premieinntektene vokste i 2019 med 7,6 prosent, og passerte 2,44 milliarder kroner. Da endte resultat før skatt på 609 millioner kroner i selskapet som er bunnsolid med en solvensdekning på 192 prosent.

Nytt nivå for spenningen

Bankene som nå kaller seg Lokalbank meldte i januar 2018 ifra om høye kostnader i Eika, og pekte da særlig mot IT-kostnadene. Ettersom flere av avtalene i alliansen har en oppsigelsestid på tre år fra hvert nyttår er Lokalbank-bankene først ute av Eika om et års tid. I løpet av de tre årene som er gått siden 2018 har de selv rukket å være med på en fusjon, og elleve Lokalbank-banker er blitt til ti, og de har også rukket å blåse i trompeten flere ganger om hva de mener er feil i Eika-alliansen.

En av årsaken til at de ti utbryterbankene ønsker å få Eika Forsikring på børs, kan være at det da blir enklere å verdivurdere hvor mye deres aksjer er verdt i forbindelse med at de trekker seg ut av Eika Gruppen. Talsperson Bjørn Asle Hynne mener hovedgrunnen er «å få frem de virkelige verdiene», se undersak.

Når de to partene i midten av februar skal møtes i Oslo tingrett er det nettopp i forbindelse med at Lokalbank-gjengen mener seg forfordelt.

I fjor vår ble det nemlig bestemt at Grong Sparebank fikk øke sin eierandel i en rettet emisjon, til en pris utbryterbankene mener var rabattert. Dermed saksøker småbankene Eika Gruppen, for å endre beslutningen som ble fattet på en ekstraordinær generalforsamling.

Hele 33 av 67 alliansebanker stemte mot emisjonen mot Grong, men aksjemajoriteten stemte for.

Etter emisjonen endte Grong Sparebank med å få en halv million aksjer, og fikk da økt sin eierandel med 2 prosentpoeng, for 72,5 millioner kroner. Det priser Eika Gruppen til 3,5 milliarder kroner. Dersom man sammenligner prisingen av Eika Forsikring, som ligger under Eika Gruppen, med nær jevnstore Frende Forsikring kan det bety at Grong økte sin eierandel med en rabatt på over 30 prosent.

«Lagspillere»

Ulven skriver i det interne dokumentet at styret i Eika Gruppen anbefaler aksjonærene å ikke støtte forslaget om en børsnotering av Eika Forsikring. I tillegg skriver han at ledelsen vil komme tilbake med mer informasjon til «alle lagspillere» hvis aksjonærene går mot styrets anbefaling og vedtar en børsnoteringsprosess.

– Lagspillere er et internt begrep vi bruker om alle kollegene våre, forklarer Ulven.

– Så det ligger ingen skjult trussel i dette om at man må spille på lag for å få informasjon?

– Nei, nei, alle er lagspillere hos oss. Det ligger ikke noe mer i det. Vi skal selvsagt informere alle ansatte når resultatet av dette foreligger, sier Ulven.

Meldingen skulle ifølge Ulven i utgangspunktet ut til Eika Gruppens ansatte via intranettet, og ikke til alle bankgrupperingens medlemmer. Derfor ble den også fjernet fra nyhetskanalen etter noen timer. Lagspiller er en av bankens kjerneverdier, som blant annet pryder Eika Gruppens musematter.