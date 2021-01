Mener Eika er verdt 7 mrd. – ikke 3,5 mrd.

I Eika Gruppens rettede emisjonen mot Grong Sparebank i fjor ble kursen satt til 145 kroner pr. aksje, noe som priset finanskonsernet til 3,5 milliarder kroner. Nå har Lokalbank hentet inn KWC for å få en ny prisvurdering av Eika Gruppen.

KWC har kommet frem til at Eika Gruppen har en verdi på 7 milliarder kroner.

– Som banksjef må jeg støtte meg på andre som kan sette en verdi på selskapet, og KWC er en tredjepart som bruker bransjenormer, sier adm. banksjef i Aasen Sparebank, Bjørn Asle Hynne.

Han opplyser at KWCs utregninger er sendt ut til alle alliansebankene i forbindelse med innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen på fredag.

«Virkelige verdier»

Hynne har siden 2018 fungert som en talsperson i Lokalbank-gruppen. Han mener det er et naturlig steg at Eika Forsikring nå børsnoteres.

– Vi ser ikke dette som kontroversielt i det hele tatt, og vil bare synliggjøre de virkelige, substansielle verdiene i Eika. En børsnotering av Eika Forsikring vil få frem verdiene i Eika Gruppen, og det kan også videreutvikle selskapet, sier Hynne.

Han mener Lokalbank-grupperingen deler interesser med samtlige av de andre eierbankene i Eika:

– Alle banksjefene har en interesse i at det er de virkelige verdiene som kommer frem i Eika Forsikring – et selskap som vi har vært med å bygge opp over 20 år. Og som en følge IFRS 9 er det også slik at alle adm. direktører i en bank må vise frem de sanne verdiene, det er en plikt vi har.

Eika Forsikring til 50% rabatt

Finansavisens anslag om at Eika Gruppen er verdt 30 prosent mer enn 3,5 milliarder kroner, slik prisingen var under Obos- og Grong-transaksjonene, er en bom, ifølge Hynne. Prisingen på drøyt 4,6 milliarder kroner tar utgangspunkt de seneste transaksjonene i Frende Forsikring og forretningsvolumene i Eika Forsikring og Frende Forsikring.

– Eika Forsikring er sist priset i Eika-sammenheng til halvparten av Frende Forsikring, til tross for at Frende er et mindre selskap. Hvorfor skal vi da være eier av Eika, spør Hynne retorisk, men akter ikke å selge seg ut for enhver pris:

– Det er uaktuelt for oss å selge til halv pris. Selv om vi melder oss ut av Eika-alliansen, kan vi godt være eiere av aksjer i Eika Gruppen.