Nordea ser betydelige DNB-utbytter

Nordea Markets har i en ny analyse oppjustert sine estimater for DNB , melder TDN Direkt.

Estimatet for DNBs justerte resultat pr. aksje (EPS) i 2020 er oppjustert med 2 prosent, estimatet for inneværende år er uendret, mens EPS-prognosen for 2022 er løftet med 4 prosent.

Nordea Markets ser også muligheter for betydelige utbytter fra fjerde kvartal 2021, når DNB ikke lenger er begrenset av reguleringer, ifølge nyhetsbyrået.

DNB-aksjen spratt torsdag opp 3,5 prosent til 169,00 kroner etter en ny analyse fra Goldman Sachs, som spår utbyttefest og løftet kursmålet for aksjen. SpareBank 1 Markets har også løftet sitt DNB-kursmål. Fredag formiddag handles DNB-aksjen imidlertid noe ned.

«Vår fair value er nå 168 kroner pr. aksje på grunn av høyere estimater og lavere kostnader på egenkapitalen», skriver Nordea. Tidligere var meglerhusets fair value-estimat 140 kroner. Nordea Markets har ikke noe kursmål for DNB-aksjen, da meglerhusets anbefaling er «hold», ifølge TDN Direkt.