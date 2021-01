Stemte nei til børsnotering av Eika Forsikring

Fredag ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Eika Gruppen for å behandle forslag fra bankene i Lokalbank om børsnotering av Eika Forsikring.

Lokalbank, som er en gruppering bestående av ti banker som er i ferd med å bryte ut av Eika alliansen, har vært pådrivere for å ta det svært lukrative datterselskapet Eika Forsikring på børs ettersom de mener det vil synliggjøre de virkelige, substansielle verdiene i Eika Gruppen.

Kun Lokalbank sa ja

12,3 prosent stemte for forslaget og 87,7 prosent stemte mot forslaget. Resultatet innebærer at flertallet støttet styrets innstilling om å stemme nei til forslaget om å børsnotere Eika Forsikring. 99,5 prosent av aksjekapitalen var representert i generalforsamlingsbehandlingen.

Kun Lokalbank, gruppen som fremmet forslaget, stemte for sitt eget forslag.

TILFREDS: Styreleder i Eika Gruppen og adm. banksjef i Skue Sparebank, Hans Kristian Glesne, er tilfreds med at et stort flertall stemte for styrets innstilling om å ikke børsnotere Eika Forsikring. Foto: Skue Sparebank

– Styret er tilfreds med at et stort flertall stemte for styrets innstilling om å ikke børsnotere forsikringsvirksomheten, sier styreleder i Eika Gruppen Hans Kristian Glesne i en kommentar i børsmeldingen.

Han påpeker at Eika Forsikring er en viktig del av Eika Gruppens virksomhet, og at de fleste aksjonærer bidrar vesentlig til verdiskapingen i Eika Forsikring ved å distribuere Eika Forsikrings produkter.

– Gledelig med stor enighet

Glesne vil overfor Finansavisen ikke gi noen ytterligere kommentar til selve generalforsamlingsvedtaket, men sier det er gledelig fra styrelederhold å registrere at det er stor enighet i Eika Gruppen.

– Det har nå vært enighet om to viktige avgjørelser for fellesskapet, og da tenker jeg på vedtaket om å bytte IT-leverandør til TietoEVRY og dagens vedtak om å ikke børsnotere Eika Forsikring. Det er ingen som støttet denne børsnoteringen, utover de som fremmet forslaget, sier Glesne og utdyper:

– At bankene i Eika Gruppen står samlet i disse viktige sakene er positivt med tanke på videreutvikling av fellesskapet.

Lokalbank Bankallianse etablert av ti utbrytere fra Eika. Disse meldte i januar 2018 seg ut, og protesterte den gangen mot høye kostnader, spesielt innen IT. Med tre års oppsigelsestid fra nyttår, er de først ute av Eika-grupperingen i 2022.

De ti utbryterne er: Askim & Spydeberg Sparebank, Drangedal Sparebank, Nidaros Sparebank, Selbu Sparebank, Sparebank 68 Grader Nord, Sparebanken Din, Stadsbygd Sparebank, Tolga-Os Sparebank, Ørland Sparebank og, Aasen Sparebank.

Verdt 7 mrd.

I forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen hadde Lokalbank hentet inn KWC for å få en ny verdivurdering av Eika Gruppen.

KWC kom frem til at Eika Gruppen har en verdi på 7 milliarder kroner, mens i Eika Gruppens rettede emisjon mot Grong Sparebank i fjor ble kursen satt til 145 kroner pr. aksje, noe som priset finanskonsernet til 3,5 milliarder kroner.

Adm. banksjef i Aasen Sparebank, Bjørn Asle Hynne har siden 2018 fungert som styreleder i Lokalbank. Han har tidligere denne uken uttalt til Finansavisen at han mener det er et naturlig steg at Eika Forsikring børsnoteres.

«Vi ser ikke dette som kontroversielt i det hele tatt, og vil bare synliggjøre de virkelige, substansielle verdiene i Eika. En børsnotering av Eika Forsikring vil få frem verdiene i Eika Gruppen, og det kan også videreutvikle selskapet», uttalte Hynne til Finansavisen.

Hynne mener Lokalbank-grupperingen deler interesser med samtlige av de andre eierbankene i Eika:

«Alle banksjefene har en interesse i at det er de virkelige verdiene som kommer frem i Eika Forsikring – et selskap som vi har vært med å bygge opp over 20 år. Og som en følge av IFRS 9 er det også slik at alle adm. direktører i en bank må vise frem de sanne verdiene, det er en plikt vi har», sa Hynne til Finansavisen.

Ikke overrasket

Hynne var ikke overrasket over utfallet av fredagens ekstraordinære generalforsamling.

– Utfallet var ikke uventet, men det som er av interesse er at det åpenbart er noe som skjer strukturelt. Styret sa i dag at det ikke er utenkelig med en børsnotering av Eika Forsikring på et senere tidspunkt. Vi sitter i dag som langsiktige eiere og er avventende i forhold til det, sier Hynne til Finansavisen.

IKKE OVERRASKET: Adm. banksjef Bjørn Asle Hynne i Aasen Sparebank var ikke overrasket over vedtaket på fredagens ekstraordinære generalforsamling i Eika Gruppen. Foto: Iván Kverme

I innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen skriver styret at en børsnotering av Eika Forsikring kan være riktig på et litt senere tidspunkt når det er mer gunstig for de fremtidige alliansebankene.

– Styret skal ivareta verdiene til aksjonærene til enhver tid, men her prioriterer styret å ivareta verdiene til de fremtidige alliansebankene. Det er en kjensgjerning å ta med seg. Det kan tolkes som at det skal lønne seg å være alliansepartner, og hvis en velger å forlate alliansen skal man ikke få ta del i de verdiene man har vært med på å bygge opp, sier Hynne.

KWC deltok på generalforsamlingen og fikk redegjøre for verdivurderingen av konsernet, som viser at man så langt har priset og solgt aksjer til halvparten av reelle verdier internt i Eika.

– Vi ønsker ikke å selge oss ut til halv pris, da sitter vi heller som langsiktige eiere, sier Hynne.

Høyt konfliktnivå

Børsnotering av Eika Forsikring er ikke det eneste partene er uenige i, og tidligere i uken ble det også gjort kjent at Lokalbank har tatt ut et såkalt anfektelsessøksmål for å bestride lovligheten av det ekstraordinære generalforsamlingsvedtaket som ble fattet i Eika Gruppen i mai i fjor om en rettet emisjon mot Grong Sparebank.

Lokalbank hevder Grong Sparebank fikk øke sin eierandel til en svært fordelaktig pris. Sparebanken endte opp med å få en halv million aksjer, tilsvarende en eierandel på 2 prosent, for 72,5 millioner kroner.

Saken skal opp i Oslo tingrett 15. februar.