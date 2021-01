Sterkere kvartal enn ventet for storbanken JP Morgan Chase & Co

JP Morgan Chase & Co åpner resultatsesongen for de amerikanske storbankene med et smell, der selskapet endte fjerde kvartal 2020 med et en omsetning på 29,2 milliarder dollar, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag.

På forhånd var inntektene ventet til 28,7 milliarder dollar.

Resultatet etter skatt endte på 12,1 milliarder i kvartalet.

Ifølge TDN Direkt fikk selskapet et resultat pr. aksje på 3,79 dollar i fjerde kvartal 2020. På forhånd var det ventet et resultat på 2,62 dollar pr. aksje, ifølge Refinitiv-konsensus.

Ifølge DNB-Markets analytiker Ole-Andreas Krohn vil storbankenes kvartalsrapporter kunne påvirke også det norske markedet.

«Allerede i ettermiddag vil kvartalstallene fra flere av de større amerikanske bankene kunne påvirke også det norske markedet før vi tar helg. Ser vi over mot neste uke vil det bli fokus på blant annet oljeservicesektoren, med tall fra blant annet Halliburton og Schlumberger,» skrev Krohn i sin morgenrapport.