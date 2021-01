Arctic Securities har klokkertro på bankaksjer

Bankanalytiker Joakim Svingen i Arctic Securities tror kursene til bankaksjene skal samme vei som rentene, nemlig oppover.

– Vi tror renteøkninger, lavere tap og at bankene igjen får betale utbytter vil drive kursene videre oppover, sier analytikeren til Finansavisen.

Arctic Securities har i en fersk sektorrapport gitt samtlige bankaksjer meglerhuset har analysedekning på en kjøpsanbefaling. Eneste unntak er DNB som ender opp med en holdanbefaling.

Meglerhuset ser høyest oppside i SpareBank 1 SMN, Sbanken, og SpareBank 1 Nord-Norge.

Arctic Securities' anbefalinger og kursmål Bank Anbefaling Kursmål kurs 18.1 DNB Hold 165,00 166,90 SpareBank 1 SR-Bank Kjøp 118,00 97,25 Sbanken Kjøp 90,00 71,79 SpareBank 1 SMN Kjøp 130,00 101,40 SpareBank 1 Nord-Norge Kjøp 100,00 77,40 Sparebanken Vest Kjøp 80,00 72,60 Sparebanken Møre Kjøp 340,00 310,00 SpareBank 1 Helgeland Kjøp 95,00 88,00 SB1 Ringerike Hadeland Kjøp 265,00 240,00 SB1 Østfold Akershus Kjøp 290,00 264,00 SpareBank 1 BV Kjøp 46,00 41,20 Sparebanken Telemark Kjøp 155,00 139,00

DNB oppnår bedre prising

Svingen påpeker at DNB oppnår en betydelig bedre prising enn de øvrige norske bankene i dag.

– Sammenlignet med mindre likvide sparebanker og nisjebanker fremstår derimot lønnsomheten som moderat og vi ser derfor mer verdi i flere av disse, sier Svingen.

Analytikeren mener imidlertid at reprisingen av DNB er positivt for hele sektoren og viser en fornyet tro på norsk økonomi.

– Her har nok utviklingen i oljeprisen også bidratt positivt. Jeg tror flere ute også ser at renteøkningene kan komme tidligere i Norge enn i andre land. Dette vil øke lønnsomheten og vekstutsiktene for DNB og de andre norske bankene, sier Svingen.

Analytikeren venter at Norges Bank vil komme med første renteøkning i fjerde kvartal i år, deretter ser han for seg to renteøkninger i 2022.

Solide utbytter

Svingen venter at bankene vil levere solide utbytter etterhvert som utbytterestriksjonene for norske banker bortfaller.

– Vi antar at Finansdepartementet anbefaler utbytte i tråd med Finanstilsynets anbefaling, noe som betyr at DNB, SpareBank 1 SR-Bank og Sbanken kan betale 25 prosent av det samlede årsresultatet for 2019 og 2020 i utbytte i vår. Deretter venter vi at alle norske banker vil betale ytterligere 30 prosent av 2020-resultatet i fjerde kvartal, sier Svingen.

Før jul sendte Finanstilsynet en anbefaling til Finansdepartementet om hvordan Det europeiske systemrisikorådets utbytteanbefaling bør følges opp i Norge. Finanstilsynet har anbefalt at bankene skal holde utbytte til maksimalt 25 prosent av samlet årsresultat for 2019 og 2020 helt frem til 30. september. Finansdepartementet vil snart komme med sin vurdering.

Fra neste år forventer Svingen normaliserte utbytter fra bankene og mener dette bør være i fokus for verdsettelsesformål.

– Det ser solid ut, sier han.

Fordel for norske IRB-banker

Arctic-analytikeren tror banker med egne interne modeller for å beregne kapitalkrav, såkalte IRB-banker, vil få et konkurransefortrinn i forhold til sine nordiske bankkolleger innen næringseiendomslån i tiden som kommer.

Fra 1. januar 2021 ble det innført et minstekrav for gjennomsnittlig risikovekt for utlån til næringseiendom på 35 prosent. Det er på nivå med eller under gjennomsnittlig risikovekt i de norske IRB-bankene, men høyere enn i enkelte utenlandske banker. Alt annet likt, vil dette gjøre de norske IRB-bankene mer konkurransedyktige i forhold til de nordiske bankene som opererer i dette segmentet.

– Vi forventer at de norske bankene vil ta mer av næringseiendomsmarkedet og tror også eiendomsbransjen vil møte høyere finansieringskostnader ettersom nordiske banker vil prise opp lån for å møte de nye høyere risikovektstandardene, sier Svingen.