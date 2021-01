Stalltips fra 15 analytikere

DNB ventes å rapportere et resultat før skatt på 5,3 milliarder kroner for fjerde kvartal 2020. Det viser gjennomsnittet av estimater DNB selv har innhentet fra 15 analytikere. Ifølge TDN Direkt varierer anslagene for resultatet før skatt fra 3,4 til 6,8 milliarder kroner.

Det er ventet at nedskrivning på utlån og garantier vil ligge på nærmere 1,1 milliarder kroner mens netto renteinntekter vil være på nesten 9,4 milliarder kroner. Netto provisjon- og gebyrinntekter i kvartalet ventes til 2,55 milliarder kroner.

DNB presenterer sine kvartalstall 10. februar.