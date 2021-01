Storbank foreslår utbytte på 4,35 svenske kroner

Styret i Swedbank har foreslått et utbytte på 4,35 kroner pr. aksje for 2019, og begrunner utbytteforslaget med at banken er i en sterk finansiell posisjon, både kapital- og likviditetsmessig, melder TDN Direkt tirsdag.

Forslaget kommer etter at styret har vurdert bankens posisjon og det svenske finanstilsynets forespørsel om å være forsiktige med utbytter og aksjetilbakekjøp frem til 30. september.

Styrets forsalg tilsvarer rundt 25 prosent av nettoresultatet for kalenderåret 2019 og det kan bli aktuelt med ytterligere utbytte, opplyser Swedbank.