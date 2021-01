Bank of America presenterte tirsdag tall for fjerde kvartal.

Storbanken endte med et resultat på 0,59 dollar pr. aksje i fjerde kvartal 2020, mot 0,74 dollar pr. aksje samme kvartal året før, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Ifølge konsensus satt sammen av Refinitiv var det på forhånd ventet et resultat pr. aksje på 0,55 dollar. Det er 26 prosent lavere enn samme periode året før. s

Netto omsetning i kvartalet var 20,1 milliarder dollar, mot ventet 20,7 milliarder. Det er et fall på 8,1 prosent sammenlignet med fjoråret da omsetningen endte på 22,3 milliarder dollar.

Tidlig tirsdag børsmeldte Bank of America at det vil kjøpe tilbake aksjer for 2,9 milliarder dollar i første kvartal og aksjer for rundt 300 millioner dollar til et aksjespareprogram for de ansatte.

Selskapet vil også fortsette med utbytte på 18 cent i kvartalet.

I 2020 falt Bank of America-aksjen 15 prosent, mens samleindeksen for banker i USA, KBW-indeksen, falt 4,3 prosent. I dagens førhandel stiger aksjen 0,4 prosent til 33,01 dollar.