ABG jekker opp DNB

Kursmålet til DNB blir hevet med 6 kroner, til 146 kroner pr. aksje, av ABG Sundal Collier. Det kommer frem i en analyse fra meglerhuset onsdag.

Det er spesielt den sterke kapitaliseringen av banken, som gjør at ABG venter et større utbytte fra DNB.

Den sterke kapitaliseringen av banken har gjort at markedet forventer større utbytter fra DNB. Ifølge TDN Direkt mener ABG at de ser større verdier i andre sammenlignbare nordiske banker, og viser til at utbytte allerede er priset inn i DNB-aksjen.

Meglerhuset gjentar salgsanbefalingen sin av banken.