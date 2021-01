Litt mer utbytte til bankaksjonærene

Onsdag kveld rykket finansminister Jan Tore Sanner ut med avklaring på spørsmålet som har kvernet rundt i hodet på mange banksjefer, bankinvestorer og bankanalytikere de seneste ukene:

Hvor mye utbytte får bankene lov til å utbetale til aksjonærene den nærmeste tiden?

Som en konsekvens av coronapandemien har myndighetene anmodet bankene om å ikke betale utbytte og kjøpe tilbake egne aksjer. Før jul kom imidlertid Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) med nye anbefalinger, og det ble åpnet opp for at godt kapitaliserte banker kunne åpne utbyttekranen igjen, men med sterke begrensninger.

Nå har Finansdepartementet konkludert hva som skal gjelde for norske banker, og det blir ingen utbyttefest for norske bankinvestorer med det første.

Uvanlig stor usikkerhet

– Vi står fortsatt overfor en uvanlig stor usikkerhet, og det kan etter hvert komme betydelige utlånstap i bankene. Gitt at de utviser stor forsiktighet og holder seg innenfor en viss grense, bør godt kapitaliserte banker likevel ha rom for å dele ut noe utbytte i tiden fremover, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i pressemeldingen.

Det Sanner definerer som «noe utbytte» er maksimalt 30 prosent av det samlede årsresultatet for årene 2019 og 2020. Det er noe høyere enn grensen på 25 prosent som Finanstilsynet foreslo før jul. Anbefalingen skal gjelde frem til utgangen av tredje kvartal 2021.

– Jeg er enig med Finanstilsynet i at det er fornuftig å sette en generell utbyttegrense som godt kapitaliserte banker kan forholde seg til i månedene fremover. I lys av at norske banker er lønnsomme og godt kapitaliserte, og at mye av utdelingene fra norske sparebanker går til allmennyttige formål der behovet nå kan være stort, mener jeg at det er riktig med en noe høyere grense enn Finanstilsynet har foreslått, sier finansministeren videre.

Dersom de økonomiske utsiktene skulle gi grunnlag for det, vil bankene etter 30. september i år kunne basere sin overskuddsdisponering på grundige analyser av egen soliditet, og eventuelt dele ut mer av overskuddsmidlene, fremgår det.

Bedre enn ventet

Bankanalytiker Joakim Svingen i Arctic Securities mener konklusjonen fra Finansdepartementet var bedre enn ventet og vurderer det som støttende for direkteavkastningen i 2021.

LITT BEDRE ENN VENTET: Bankanalytiker Joakim Svingen i Arctic Securities mener konklusjonen fra Finansdepartementet var litt bedre enn ventet. Foto: Arctic Securities

– Det var litt bedre enn ventet og det som er positivt er at Finansdepartementet anerkjenner at norske banker både er lønnsomme og solide i en europeiske kontekst. I tillegg legger de vekt på at mye av utdelingene fra norske sparebanker går til allmennyttige formål der behovet nå kan være stort, sier Svingen.

Analytikeren forventer at DNB, SpareBank 1 SR-Bank og Sbanken, som ikke har delt ut noe 2019-utbytte, vil betale ut maksimalt nå i første kvartal og gi styret fullmakt til å utbetale mer i fjerde kvartal 2021 dersom den makroøkonomiske situasjonen tillater det. Svingen tror også at sparebankene vil dele opp utbytte i to.

– Vi tror alle banker vil utbetale ytterligere 30 prosent av 2020-resultatet i fjerde kvartal, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvor mye utbytte bankene vil utbetale senere i år for det avhenger av den økonomiske utviklingen, sier Svingen.

For DNBs del venter analytikeren et utbytte i første kvartal på 7,1 kroner pr. aksje. Deretter tror han DNB vil dele ut ytterligere utbytte på 3,4 kroner pr. aksje i fjerde kvartal, totalt 10,5 kroner pr. aksje.

– Hvis gjeninnhentingen i norsk økonomi blir veldig sterk så er det ikke utenkelig at enkelte banker kan utbetale et normalt utbytte på 50 prosent av 2020-resultatet i fjerde kvartal. Der er bullcaset i mitt hode. Men jeg er imidlertid ikke like optimistisk som enkelte utenlandske meglerhus, som forventer betydelig høyere utbytte i fjerde kvartal, sier Svingen.