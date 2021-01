Resultatvekst på 137 prosent for gigantbank

Den sveitsiske storbanken UBS la tirsdag frem strålende resultater for fjerde kvartal og kunne vise til en vekst i nettoresultatet på 137 prosent i fjerde kvartal, sammenlignet med samme periode året før. Nettoresultatet steg til 1,71 milliarder dollar, tilsvarende 14,6 milliarder kroner, fremgår det av kvartalsrapporten til banken.

Tosifret vekst i UBS' avdeling for formuesforvaltning og kapitalforvaltning bidro sterkt til det solide resultatet.

Selv om myndighetene i flere land har rykket ut og bedt bankene revurdere utbytte for ikke å svekke bankenes likviditet, så går UBS mot strømmen. Banken kunngjorde i rapporten at den vil utbetale et utbytte på 0,37 dollar pr. aksje for 2020. Resultatet pr. aksje endte på 1,79 dollar for hele 2020.

Solide tilbakekjøp

Storbanken avslørte også at den vil starte et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer. Programmet er treårig og det planlegges tilbakekjøp av aksjer tilsvarende 4 milliarder sveitsiske franc, rundt 4,5 milliarder dollar.

Aksjer for én milliard franc er planlagt å kjøpes tilbake allerede i løpet av første kvartal i år.

Adm. direktør Ralph Hamers har all grunn til å være fornøyd med resultatet, som er det første under hans ledelse, og langt bedre enn analytikernes forventninger. Han tiltrådte som adm. direktør 1. november i fjor. Til tross for gode tall var nederlenderen forsiktig i sine spådommer om fremtiden.

«På den ene siden er det lys i tunellen i form av vaksinasjonsprogrammer. På den andre siden så vet vi enda ikke hva den reelle innvirkningen på økonomien er og hvordan den vil se ut når vi er ute av den», uttaler Hamers til CNBC.

Banken har uansett klart seg godt så langt i pandemien med en kjernekapitaldekning på 13,8 prosent for fjoråret sett under ett, mot en guiding på 13,0 prosent. Resultatet før skatt endte på 8.226 millioner dollar for fjoråret, opp 47 prosent fra 2019. Nettoresultatet steg til 6.629 millioner dollar, opp 54 prosent fra 2019.