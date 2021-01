Solid resultatløft for Pareto Bank

Nisjebanken Pareto Bank fikk i fjerde kvartal 2020 et resultat før skatt på 165,2 millioner kroner mot 147,3 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før.

Det tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 14,8 prosent.

Bankens netto renteinntekter endte på 191,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2020 mot 180,5 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Økte gebyrinntekter på utlån og lavere innskuddskostnader bidro til en bedring av rentenettoen i forhold til tredje kvartal.

Netto utlån til kunder endte på 14.7 mrd. kroner i fjerde kvartal, hvilket tilsvarte en vekst på 787 millioner kroner fra tredje kvartal.

Driftskostnader var 40,9 millioner kroner, mot 36,1 millioner kroner i samme kvartal året før. Nedskrivinger og tap ble redusert med 1,5 millioner kroner mot en økning på 4,7 millioner kroner i samme kvartal året før.

Beste årsresultat

«2020 ble det beste resultatet i Pareto Banks historie. Dette til tross for alle de spesielle utfordringer koronapandemien førte med seg. Banken har ved årsskiftet en sterk posisjon innenfor sine kjernemarkeder og en solid plattform for videre vekst», melder banken.

Ren kjernekapitaldekning var 16,8 prosent ved utgangen av fjerde kvartal, mot et minstekrav på 14,2 prosent. Ved utgangen av tredje kvartal 2020 var ren kjernekapitaldekning 17,3 prosent.

«Nedgangen i ren kjernekapitaldekning sammenlignet med ved utgangen av tredje kvartal skyldtes i hovedsak økt risikovekting på engasjementer der kunden utvikler eiendom for videresalg. Bakgrunnen for endringen er innføringen av EUs kapitalkravsforordning og Finanstilsynets rundskriv om eksponering som skal klassifiseres som høyrisiko», fremgår det.

«Banken møter med dette minstekravet til ren kjernekapitaldekning med god margin til tross for at deler av eiendomseksponeringen har fått en høyere risikovekt», skriver banken videre i rapporten.

Justerer ambisjonene

Banken skriver i rapporten at ny praksis for risikovekting av eiendomseksponering gjør at det må settes av mer egenkapital for deler av utlånsporteføljen. I tillegg vises det til at rentenivået er lavt, og at det fortsatt er usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen som følge av coronapandemien.

«Banken justerer derfor lønnsomhetsambisjon til 14 prosent egenkapitalavkastning etter skatt. Dette er en modig ambisjon som vil oppfylles gjennom høy kredittkvalitet, kundefokus, god risikoprising og operasjonell effektivitet», fremgår det.

Pareto Bank har tidligere hatt en lønnsomhetsambisjon om en egenkapitalavkastning etter skatt på 15 prosent.

Utbyttefullmakt

Styret vil be generalforsamlingen om fullmakt til utbetaling av et utbytte for 2020 på inntil 1,50 kroner pr. aksje, tilsvarende 25 prosent av resultatet tilordnet aksjonærer. Fullmakten vil løpe frem til neste ordinære generalforsamling i mars 2022.

Forslaget er i tråd med Finanstilsynets og Finansdepartementets tilrådning om at akkumulert utbytte fra norske banker for 2019 og 2020 ikke skal overstige 30 prosent av det samlede årsresultatet.

Pareto Bank (Mill. kr) 4. kv./20 4. kv./19 Rentenetto 191,0 180,5 Sum driftskostnader 40,9 36,1 Nedskrivninger og tap på utlån -1,5 4,7 Resultat før skatt 165,2 147,3