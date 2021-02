Swedbank Norge-sjef venter på oppsving i investeringene

Det svenske bankkonsernet Swedbank la mandag frem sine fjerdekvartalstall og oppnådde et driftsresultat på 5,7 milliarder svenske kroner. Det var betydelig bedre enn analytikerne hadde sett for seg, for ifølge estimater innhentet av Infront ventet analytikerkorpset et driftsresultat på 5,1 milliarder svenske kroner.