Dette er imidlertid tall banken rapporterer som er justert for engangshendelser, og endringene ser ikke like positive ut i den faktiske rapporten. Da viser både linjen for sum inntekter og resultat før utlånstap et fall. Hovedårsaken til dette er banken i fjerde kvartal i fjor hadde ekstraordinær inntektsføring på 146 millioner euro. 138 millioner stammer fra salggevinsten etter salget av LT Realkreditt i Danmark i 2019.