Kunde hadde ikke betalt lånet i tide – banken sendte SMS med navnet til tusenvis

– Vi jobber nå på spreng for å se hvor mange som har fått denne meldinga. Det er et betydelig omfang. Per nå ser det ut til å være rundt 4.000 av bankens kunder. Vi ber dem se bort fra den SMS-en, sier kommunikasjonssjef Johannes Dobson i Sparebanken Vest til NRK , som først omtalte saken.