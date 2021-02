Utelukker ikke fusjon med nabobankene

– Prisene er tøffe fordi det er knalltøff konkurranse. Totalt sett er marginene i LO-segmentet på et lavere nivå enn ellers, men det er marginer til å leve av. Vi gjør grep på kostnadssiden for å veie opp for nedgangen i marginene på dette området. I tillegg er dette lojale kunder med moderat risiko. De er glad i å kjøpe andre produkter, og på denne måten blir LO-kundene lønnsomme for oss, sier Janson.