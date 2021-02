Høye inntekter – DNB øker tapsavsetningene

DNB overrasker med større inntekter enn det analytikerne hadde ventet av banken i fjerde kvartal. I hovedsak skyldes det at linjene for andre inntekter er høyere enn i fjerde kvartal i fjor, som indikerer at banken har drevet gjennom flere forretninger sammen med sine kunder – både i personmarkedet og i bedriftsmarkedet.