Sparebank med kanonavslutning på året

For 2020 som helhet ble det foretatt nedskrivninger på utlån og garantier for 448 millioner kroner, hvorav 58 prosent er modellbaserte avsetninger. I 2019 ble det foretatt nedskrivninger på utlån og garantier for 52 millioner kroner. Økningen i 2020 skyldes i all hovedsak risikoutviklingen på engasjement innenfor offshore hvor banken har en eksponering på om lag 0,6 prosent av brutto utlån.