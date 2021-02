SR-Bank bedrer lønnsomheten

SR-Bank rakk aldri å betale ut utbyttet for 2019 før myndighetene pauset bankenes utbetalinger. Aksjonærene i SR-Bank venter fortsatt på 5,50 pr. aksje for 2019, og nå foreslås det et utbytte for 2020 på 3,10 kroner pr. aksje. SR-Bank-aksjen har denne uken blitt omsatt for kurser rundt 96 kroner.