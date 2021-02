Finanstilsynet har fastsatt Pilar 2-krav for den sammenslåtte banken om ren kjernekapitaldekning på minst 2,7 prosentpoeng utover minste- og bufferkravene. Nåværende fastsatte Pilar 2-krav er for Surnadal Sparebank 2,3 prosentpoeng og for SpareBank 1 Nordvest 2,4 prosentpoeng.