Kruttvekst og begredelig lønnsomhet

I oktober i fjor annonserte Sparebanken Øst at de ville utfordre storbankene på boliglån og tilby rammelån innenfor 50 prosents sikkerhet til en effektiv rente på 1,1 prosent. I tillegg lanserte sparebanken et gebyrfritt boliglån for boliglånskunder med belåningsgrad under 75 prosent til en effektiv rente på 1,2 prosent.