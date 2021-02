Onsdag 17. februar presenterer Norwegian Finans Holding sine kvartalstall. Banken ventes å legge frem et resultat før skatt på 624 millioner kroner av en samlet omsetning på 1.362 millioner kroner for fjerde kvartal 2020. Det viser gjennomsnittet av estimater innhentet av Infront for TDN Direkt.