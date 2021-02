Nordeas største eier skal selge alt

Nordeas største eier, Sampo, melder på deres kapitalmarkedsdag onsdag at bankaksjene skal selges i løpet av de neste 18 månedene. Finanskonsernet eier knappe 16 prosent av aksjene i Nordea og posten har en verdi på 4,7 milliarder euro.

Sampo, som også eier If, skal konsentrere seg om skadeforsikring, fremgår det av en pressemelding.

Under kapitalmarkedsdagen har konsernet staket ut kursen for de finansielle målene i 2021 til 2023. Det har som ambisjon og oppnå en midt ensifret prosentvis årlig organisk vekst for forsikringsresultatet i skadevirksomheten fra 2020-nivået, fratrukket effekter fra coronaviruset, melder TDN Direkt.

Det skal også utbetales et utbytte på minst 70 prosent av nettoresultatet, ekskludert ekstraordinære poster, og styret har foreslått et utbytte på 1,7 euro pr. aksje for 2020.