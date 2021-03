Gir lånekundene betalingsutsettelse på grunn av corona

Alle som betaler på studielånet sitt har i utgangspunktet rett til å utsette betalingen i 36 måneder uten å måtte oppgi årsak. I forbindelse med coronapandemien kunne Lånekassens kunder søke om ekstra betalingsutsettelser fra mars til desember 2020 uten å bruke av kvoten på 36 måneder.

Nå har Stortinget bestemt at denne ordningen skal videreføres ut juni i år.

– Dersom du ønsker, kan du enkelt søke om betalingsutsettelse. Vi ser at mange kunder har benyttet muligheten til å utsette nedbetalingen av studiegjelden sin i coronaperioden. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at den totale nedbetalingstiden blir lengre og at det påløper renter selv om du får utsatt betalingen, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Mens det i 2019 kom inn 210.300 søknader om betalingsutsettelse, fikk Lånekassen 345.100 slike søknader i 2020.