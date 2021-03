Flere tror på et høyere bud – meglerhusene hever kursmålet

Torsdag meldte den nordiske nisjebanken Nordax Bank AB at den ønsket å kjøpe Norwegian Finans Holding, det børsnoterte morselskapet til Bank Norwegian, for 17,8 milliarder kroner og la i den anledning frem et bud på 95 kroner pr. aksje. Det utgjorde en premie på 16,5 prosent i forhold til aksjens sluttkurs 3. mars på 81,55 kroner.

Flere tallknusere mener tydeligvis at budet er for lavt og jekker nå opp kursmålet på aksjen.

Ifølge TDN Direkt hever Nordea Markets kursmålet på Norwegian Finans Holding fra 94 til 120 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas. Danske Bank øker kursmålet fra 93 til 115 kroner mens Kepler Cheuvreux hever kursmålet fra 87 til 105 kroner. Begge meglerhusene gjentar sin kjøpsanbefaling.

Selv om budet fra Nordax er over den estimerte uavhengige verdien Kepler Cheuvreux har på Norwegian Finans Holding vil meglerhuset anse 105 kroner aksjen som en mer rettferdig kjøpesum for Nofi-aksjonærer, tatt i betraktning verdien av potensielle synergier, ifølge TDN Direkt.

Pareto Securities øker kursmålet fra 80 til 110 kroner gjentar sin hold-anbefalingen på aksjen.

«Selv om man enkelt kan argumentere for en enda høyere transaksjonspris, mener vi det er mest sannsynlig at Nordax vil forbli den eneste budgiveren og at dagens sektorverdsettelse vil dempe villigheten til å gå vesentlig høyere», skriver Pareto Securities, ifølge TDN Direkt.

Det belgiske hedgefondet TreeTop, som eier 4,5 prosent av Bank Norwegian, beskriver budet som latterlig lavt.

Torsdag gikk aksjen opp 22,6 prosent før den sluttet på 100 kroner. Fredag formiddag stiger den ytterligere 1,0 prosent til 101 kroner.