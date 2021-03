Sommeren 2019 tynget Norwegians finanser, og et salg av flyselskapets aksjer i NOFI ble gjennomført på sensommeren i et fåfengt forsøk på å redde situasjonen. Det var her Nordic Capital og Sampo kom inn som aksjonærer ved å legge 2,2 milliarder kroner på bordet.

NOFI ble da omsatt for 68 kroner, et nivå bankanalytiker Thomas Svendsen i SEB mente var «dirt cheap». Analytiker Ulrik Årdal Zürcher uttalte til Finansavisen samtidig:

«Nordic Capital og Sampo har tidligere vært eiere av Resurs Bank, og tok senest Nordax av børs. Men nå gjør de sin beste deal, prisingen av NOFI ser ut som brannsalg»

Nordic Capital har deretter kjøpt flere NOFI-aksjer, som i mars i fjor. Da solgte Lars Olav Kjos én million aksjer på verst tenkelige tidspunkt: På kurs 35 kroner.

Nordic Capital og Sampo eier i dag NOFI-aksjer for samlet 4,4 milliarder kroner. Denne våren vil Nordic Capital motta godt over 180 millioner i NOFI-utbytte, mens Sampo vil cashe inn over 70 millioner.