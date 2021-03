DNB har fremlagt sin årsrapport for 2020. Her fremgår det at konsernsjef Kjerstin Braathen tjente 13,7 millioner kroner i fjor, opp fra 8,8 millioner kroner i 2019. Det var i slutten av 2019 hun tok over som DNB-sjef etter Rune Bjerke.

Braathens fastlønn økte fra nærmere 7,7 millioner kroner til litt over 7,9 millioner kroner

Det var også et godt år for finansdirektør Ottar Ertzeid og konserndirektør Alexander Opstad som som fikk en total lønns- og bonuskompensasjon på henholdsvis 11,9 millioner og 11,2 millioner kroner.

Året før håvet de to direktørene inn henholdsvis 13,1 millioner og 10,6 millioner kroner.