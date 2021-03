Meglerhus jekker opp Bank Norwegian-anbefalingen til kjøp

Carnegie hever sin anbefaling av Norwegian Finans Holding (NOFI), det børsnoterte morselskapet til Bank Norwegian, fra hold til kjøp.

De oppjusterer samtidig kursmålet på aksjen fra 80 til 115 kroner.

Meglerhusenes kursmål på NOFI-aksjen ligger nå ifølge Bloomberg i snitt på 107,14 kroner. Oppdateringene de siste tre månedene har variert fra kursmål på 80 til 125 kroner.

Ved børsslutt tirsdag ble NOFI-aksjen omsatt for 102,40 kroner. Hittil i år har aksjen steget 39,99 prosent.

Nordax-bud

Den nordiske nisjebanken Nordax, der Sampo og Nordic Capital Fund er eiere, la for knappe to uker siden frem et bud på 17,8 milliarder kroner på NOFI.

I forrige meldte NOFI-styret at de synes budet er for lavt, og mener tilbudskursen betydelig undervurderer selskapet og dets potensielle kunder.

Budet tilsvarer et kontantvederlag på 95 kroner pr. aksje, hvilket utgjør en premie på 16,5 prosent i forhold til NOFI-aksjens sluttkurs 3. mars på 81,55 kroner.

Bank Norwegians medgründer Bjørn Kise nekter å selge NOFI-aksjer på billigsalg.

– Jeg vil fortsette å være aksjonær i Bank Norwegian, og ser helst at banken får lov til å fullføre den europeiske ekspansjonsplanen som er lagt med nåværende aksjonærer – og gjerne med Sampo og Nordic Capital på laget, sa Kise til Finansavisen i forrige uke.