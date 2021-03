Bank Norwegian-beiler i tenkeboksen

Nordax Bank med sine eiere ser at det ikke finnes grunnlag for å fremsette budet på samtlige aksjer i Bank Norwegian-selskapet Norwegian Finans Holding (NOFI) slik det tidligere er blitt presentert, og de vurderer nå sine muligheter, fremgår det av en melding fredag.

Bakgrunnen er at NOFI-styret 9. mars kunngjorde at Nordax' bud «ikke danner grunnlag for igangsetting av en prosess».

Styret mener budet er for lavt, og at det i vesentlig grad undervurderer selskapet og potensielle kunder.

Nordax, som eies av Nordic Capital og Sampo, presenterte 4. mars intensjoner om å kjøpe samtlige aksjer i Norwegian Finans Holding for 95 kroner pr. aksje. Budet var betinget av at det svenske selskapet fikk tilgang til og gjennomførte due diligence i Norwegian Finans Holding og Bank Norwegian.

Nordax-sjefen har omtalt budet som høyt , analytikere har derimot ment at Nordax burde kunne legge mer på bordet , mens storeier fnøs av budet.

Bank Norwegians medgründer Bjørn Kise har videre nektet å selge NOFI-aksjer på billigsalg.

NOFI-aksjen handles fredag til rundt 100 kroner på Oslo Børs. 4. mars, da Nordax-intensjonene ble kjent, steg aksjen 22,6 prosent til 100 kroner, og den har siden holdt seg rundt dette kursnivået.