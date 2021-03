Ser over 70 prosent oppside i ESG-favoritt

DNB Markets avholder denne uken en SMB-konferanse, og analytiker Ole-Andreas Krohn la i går frem meglerhusets SMB-portefølje frem for Finansavisen.

Konferansen byr tirsdag på presentasjoner fra finans- og ESG-sektoren (environmental, social & governance), deriblant Sbanken og Airthings – som begge inngår i porteføljen.

Krohn karakteriserte førstnevnte som en av de tryggeste aksjene.

– Utbytte beskytter nedsiden

«Til tross for det som kan se ut som begrenset oppside, har vi valgt å inkludere aksjen for å balansere risiko i porteføljen og samtidig ha eksponering mot stigende renter, en skalerbar modell med fallende kostnadsandel, en attraktiv kundebase, samt et utbytte som bør gi beskyttelse mot nedsiden», skriver meglerhuset i dagens aksjerapport.

Kursmålet på 87 kroner peker mot en oppside på 5-6 prosent fra gårsdagens sluttkurs på 82,40 kroner.

HAR SATT OPP SMB-PORTEFØLJE: DNB Markets og analytiker Ole-Andreas Krohn. Foto: Iván Kverme

– Bekreftet investeringscase

Når det gjelder Airthings, mente Krohn at vekstcaset ikke er priset inn i aksjen. Rapporten for fjerde kvartal var ifølge meglerhuset en bekreftelse av investeringscaset.

«Drevet av fokus på innendørs luftkvalitet, utleieres ønske om et enklere liv og begges mål om redusert strømregning venter vi at veksttakten vil holde seg høy de neste årene. Vekst i installert base med målere bidrar ved at det gir økende inntekter fra overvåkning og service», går det frem av tirsdagens rapport.

Kursmålet på 21 kroner peker mot en oppside på 73 prosent fra gårsdagens sluttkurs på 12,10 kroner.