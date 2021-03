Arctic Securities: Selg aksjen

Arctic Securities nedgraderer ifølge en analyse anbefalingen på DNB til selg fra tidligere hold, skriver TDN Direkt.

Analytikerne opprettholder kursmålet på aksjen på 165 kroner.

Verdsettelsen av DNB ser strukket ut, ifølge meglerhuset, og analytikerne nedgraderer aksjen til selg, sett i lys av den siste tids kursoppgang, skriver nyhetsbyrået.

Hittil i år er DNB opp 10,7 prosent på Oslo Børs.

Høye inntekter

DNB overrasker med større inntekter enn det analytikerne hadde ventet av banken i fjerde kvartal. I hovedsak skyldtes det at linjene for andre inntekter er høyere enn i fjerde kvartal i fjor, som indikerer at banken har drevet gjennom flere forretninger sammen med sine kunder – både i personmarkedet og i bedriftsmarkedet.

Totalt endte inntektene på 13,3 milliarder kroner. Av dette er rentenettoen på nær 9,5 milliarder kroner – som er mye lavere enn i fjerde kvartal 2019, men samtidig en bedring fra høstens rapport og en marginal økning fra andre kvartal.