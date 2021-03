Har fortsatt kapasitet til utlånsvekst

Pareto Bank sier at de støtter seg på Finanstilsynets konservative vurdering for bankenes kapitaldekningsberegning, og at de til tross for dette har like stor kapasitet til utlånsvekst fremover som tidligere. Det kom frem under DNBs SMB-konferanse tirsdag, skriver TDN Direkt.

Ifølge adm. direktør Tiril Haug Villum i Pareto Bank får banken spillerom ved at omkring 35 prosent av utlånsboken forfaller hvert år.

– Det gir oss fleksibilitet til å levere netto utlånsvekst og støtte våre kunder selv om situasjonen nå er litt uklar, sier Villum.

Pareto Bank kunngjorde 11. februar at de hadde fått et brev fra Finanstilsynet hvor det vises til tilsynets Rundskriv 5/2020 om kreditteksponering som skal klassifiseres som høyrisiko og brev til Finans Norge 8. februar 2021. I brevet skriver Finanstilsynet at man forventer at banken legger tilsynets vurdering til grunn for kapitaldekningsberegningen. Tilsynet ba også om at Pareto sendte over en oversikt over bankens kreditteksponering mot kunder som utvikler boligeiendom eller næringseiendom.

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde Pareto Bank en ren kjernekapitaldekning på 16,8 prosent mot et minstekrav på 14,2 prosent. Ifølge TDN Direkt ville ren kjernekapitaldekning ha vært på rundt 15,3 prosent hvis tilsynets vurdering hadde vært lagt til grunn.