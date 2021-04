SR-Bank sluker regnskapsbyrå for tresifret millionbeløp

Torsdag formiddag meldte SpareBank 1 SR-Bank at det heleide datterselskapet SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner kjøper 100 prosent av Tveit Regnskaps selskaper utenfor Haugalandet og Sunnhordland, og 51 prosent av Tveit Regnskap AS, som har sin virksomhet i dette området.

Sammen blir de to blant landets største aktører innen regnskaps- og rådgivningstjenester.

– SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner blir en dominerende aktør i bransjen, med tilstedeværelse i store deler av Sør-Norge. En viktig del av vår strategiske satsing på bedriftsmarkedet er ambisjonen om å være ledende innen regnskaps- og rådgivningstjenester, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i SpareBank 1 SR-Bank.

Tresifret millionbeløp

SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner og Tveit Regnskap vil bestå av om lag 400 ansatte, ha en omsetning på rundt 450 millioner kroner årlig og over 7.000 kunder langs kysten fra Bergen i vest til Oslo i øst. Det er et betydelig løft, for ved utgangen av 2020 hadde SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner en omsetning på 176 millioner kroner.

Innholdet i avtalen mellom partene er konfidensielt, men Finansavisen erfarer at det er en transaksjon på et tresifret millionbeløp.

– Denne transaksjonen er et svar på hva vi opplever er viktig for å kunne gi våre bedriftskunder et godt helhetlig tilbud. Det er også en erkjennelse av at bransjeglidningen mellom bank og regnskap har vært tydelig en stund og dette oppkjøpet er vårt svar på å møte dette, sier Schilbred Fasmer.

SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner ble etablert i 2015, og har siden oppstarten vokst fra 0 til 176 millioner kroner i omsetning i 2020. Selskapet har økt omsetningen både gjennom organisk og uorganisk vekst.

Tveit Regnskap blir det åttende oppkjøpet til SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner og er større enn de syv tidligere oppkjøpene til sammen.

– Dette er et stort løft for oss og er noe vi har drømt om i flere år. Med denne satsingen styrker vi tilbudet til bedriftskundene. Det er et stort potensial for å tilby disse tjenestene til både eksisterende og nye kunder, sier Tore Medhus, konserndirektør for bedriftsmarked i SpareBank 1 SR-Bank.

Skal servere hele menyen

Mange banker posisjonerer seg nå for bransjeglidningen mellom bank og regnskap. Schilbred Fasmer mener verdiforslaget SR-Bank og de andre SpareBank 1-bankene tilbyr er bedre enn konkurrentenes.

Schilbred Fasmer, som tidligere var konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB, sender et lite stikk til sin tidligere arbeidsgiver.

– Styrken i dette verdiforslaget er langt større enn det DNB tilbyr. Vi skal kunne servere det kunden ønsker, hele menyen, ikke bare den digitale løsningen, sier Schilbred Fasmer.

Regnskapbransjen er en stor bransje som omsetter for 15 til 16 milliarder kroner i Norge. Bransjen står nå midt oppi en betydelig konsolidering og det er store teknologiske endringer.