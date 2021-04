Bankanalytiker Richard Ramsen i Goldman Sachs er positiv til bankaksjer og tror selskapene vil legge frem gode kvartalsrapporter senere i april. Han peker på forskjellige faktorer som må slå til for at banksektoren også skal ha positive utsikter inn i 2022.

Blant annet mener Ramsen at sterke reserveutgivelser må fortsette og bidra til en pågående sterk meravkastning. I tillegg er han optimistisk til rentenettoen ettersom rentene forsetter å stige og bankene går fra kontanter til eiendeler med høyere avkastning.

Analytikeren peker også på at de store bankene vil kjøpe tilbake aksjer for 83 milliarder dollar i år – tilsvarende 6 prosent av bankenes markedsverdi. Han tror også at tilbakekjøpet kan stige til 100 milliarder dollar i 2022.

Han er mest optimistisk til storbanker som Morgan Stanley, Citigroup og Bank of America. Morgan Stanley-aksjen har steget 132,3 prosent det siste året, mens Bank of America-aksjen er opp 99,7 prosent det siste året. Citigroup er like bak med en oppgang på 96,1 prosent.