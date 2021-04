Pareto Securities jekker opp kursmålet på DNB-aksjen fra 170 til 200 kroner og gjentar, ifølge TDN Direkt, sin hold-anbefaling på aksjen.

Tallknuserne gjør kun mindre justeringer for første kvartal 2021 og hele året sett under ett. Samtidig økes estimatene for 2022-2023 med 3-5 prosent som følge av utsiktene om høyere styringsrente.

«På våre estimater bør banken ha en utbytteyield på 6-7 prosent på vårt kursmål. Imidlertid er oppsiden bare 10 prosent og vi opprettholder dermed vår hold-anbefaling», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Like før påske hevet ABG Sundal Collier sitt kursmål på DNB-aksjen fra 146 til 169 kroner og anbefalte salg av bankgiganten.

Onsdag sluttet DNB-aksjen på 181,50 kroner, opp 0,1 prosent. Hittil i år har aksjen gått opp 8 prosent.