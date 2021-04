Regjeringen fremmer forslag om bankpakke

Regjeringen har i statsråd fredag fremmet et lovforslag om gjennomføring av EUs såkalte bankpakke, ifølge en pressemelding.

Lovforslaget innebærer i hovedsak justeringer som legger til rette for nye forskriftsregler. I tillegg fremmes forslag om samtykke til en EØS-komitébeslutning, som tar inn deler av bankpakken i EØS-avtalen.

Særlig vil gjennomføring av endringene i kapitalkravsforordningen (CRR2) innebære viktige endringer i bankregelverket, fremgår det av meldingen.

EUs bankpakke ble vedtatt i 2019, og består av kapitalkravsforordningen (CRR2) som i hovedsak trer i kraft i EU 28. juni 2021. Som følge av Covid-19-pandemien ble det i juni 2020 vedtatt endringer i EUs kapitalkravsregler for å lempe på enkelte krav, herunder ved å fremskynde iverksettelsen av vedtatte lettelser i CRR2.

«Blant annet vil det komme et nytt krav om stabil finansiering, nye beregningsmetoder for motpartsrisiko, innstramminger i reglene om konsolidering og store engasjementer, og nye regler om rapportering og offentliggjøring av informasjon. Det innføres også en definisjon av «mindre og ikke-komplekse banker» som vil få en del regulatoriske lettelser. Etter CRR2 blir det også en utvidelse av dagens reduksjon av bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter (SMB-rabatten), og det innføres en ny kapitalkravsrabatt for utlån til visse infrastrukturprosjekter. Det blir dessuten endringer i bankenes minstekrav til uvektet kapitaldekning», skriver Finansdepartementet.

Som varslet 26. mars, vil departementet komme tilbake til når CRR2 vil bli tatt inn i EØS-avtalen og kan settes i kraft i Norge.