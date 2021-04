Arctic Securities har tre toppvalg

- -

Arctic Securities skriver i en sektoroppdatering at norske banker fortsatt har en sterk utviklingen hittil i 2021. Ifølge TDN Direkt påpeker tallknuserne samtidig at det fortsatt er rom for både inntjeningsvekst og multippelekspansjon fremover.

«Selv om de fleste banker har betalt utbytte allerede, ser vi høy sannsynlighet for full utbyttebetaling i fjerde kvartal 2021 og dermed utsikter for svært sunn yield de kommende 12 månedene. Våre toppvalg er Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge og Sbanken», skriver meglerhuset.

Ifølge TDN Direkt velger Arctic Securities å nedgradere sin anbefaling på Sparebanken Vest og Sparebank 1 Ringerike Hadeland til hold samtidig som kursmålet beholdes på henholdsvis 80 og 265 kroner. Årsaken til det er den siste tids sterke kursutvikling. Kursmålet på Sparebanken Møre heves fra 340 til 360 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes.

For de øvrige bankene fastholdes anbefalingene og kursmålene.

I første kvartal 2021 venter meglerhuset at sektoren generelt vil rapportere lavere netto renteinntekter enn i fjerde kvartal 2020.