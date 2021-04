DNB vil kjøpe Sbanken for 11,1 milliarder

DNBs heleide datterselskap DNB Bank har inngått en avtale med Sbanken om fremsettelse av et anbefalt frivillig tilbud om kjøp av 100 prosent av aksjene for et kontantvederlag på 103,85 kroner aksjen, går det frem av børsmeldinger torsdag morgen.

Dette tilsvarer et samlet vederlag på 11,1 milliarder kroner, og budet representerer en premie på 29,8 prosent i forhold til gårsdagens sluttkurs (80 kroner), og en premie på 49,8 prosent i forhold til volumvektet gjennomsnittskurs siste seks måneder (69,30 kroner), utbyttejustert.

Budet tilsvarer ifølge DNB P/B- og P/E-multipler i øvre sjikt av skalaen for noterte nordiske banker, noe som «reflekterer Sbankens historikk, avkastning og høykvalitets låneportefølje med lav risiko».

Tilbudsprisen følger også med en betydelig premie i forhold til analytikeres kursmål, fremgår det.

Altor Invest aksepterer

Sbanken-styret anbefaler budet, og samtidig har aksjeeiere som samlet sett representerer omtrent 29 prosent av utstedte aksjer forpliktet seg til å akseptere, på visse vilkår. Blant disse er Sbankens største eiere, Altor Invest 3 AS og Altor Invest 4 AS, som samlet sett eier omtrent 25 prosent. I tillegg eier DNB pr. i dag omtrent én prosent av utestående aksjer.

– Nå har vi en mulighet til å samle to av Norges råeste kompetanseklynger på digitale kundeopplevelser til et stort innovativt miljø på tvers av kontorene våre i Bergen og Oslo. Vi kan få til mye mer sammen enn hver for oss, og vi kan skape Norges beste kundeopplevelser - uansett bransje, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen i en kommentar.

Adm. direktør Øyvind Thomassen i Sbanken uttaler seg også om budet:

– I mer enn 20 år har vårt dedikerte team levert de beste digitale banktjenestene til Norges mest fornøyde bankkunder. DNB har store ressurser, og dersom de blir vår nye eier vil vi sammen ha gode forutsetninger for å skape gode tjenester og løsninger til glede for kundene fremover. Inntil en eventuell transaksjon er gjennomført, vil vi fortsette å skape de beste digitale kundeopplevelsene, sier Thomassen i en børsmelding.

Vil styrke posisjonen

DNB har tro på at Sbanken vil bidra til å styrke DNBs posisjon innen personmarkedssegmentet i hjemmemarkedet. DNBs markedsandel innen boliglån i Norge er anslått å øke fra om lag 24 prosent til om lag 27 prosent. I tillegg vil Sbanken supplere DNB innen markedet for sparing, som er et vekstområde for DNB, samt styrke organisasjonens teknologikompetanse.

Transaksjonen forventes å ha en positiv effekt på resultat pr. aksje og avkastning på egenkapitalen for DNB, og kostnadssynergier forventes realisert i både Sbanken og DNB. Videre forventes transaksjonen å redusere DNBs kjernekapitaldekning med om lag 100 basispunkter ved gjennomføring av tilbudet.

Akseptperioden forventes å vare i minst 20 virkedager, og forutsatt ingen uforutsette hendelser eller at akseptperioden forlenges, forventes budet å bli gjennomført i tredje kvartal 2021 – etter mottatte myndighetsgodkjennelser.