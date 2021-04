Meglerhus: Her kan det bli budkrig

DNB har lagt inn et bud på 100 prosent av aksjene i Sbanken for et kontantvederlag på 103,85 kroner aksjen. Det tilsvarer et samlet vederlag på 11,1 milliarder kroner, og representerer en premie på 29,8 prosent mot gårsdagens sluttkurs på 80 kroner.

Nyheten blir godt mottatt på Oslo Børs hvor Sbanken-aksjen stiger hele 30,3 til 104,20 kroner mens DNB klatrer 2,2 prosent til 184,65 kroner.

Budkrig?

Ifølge TDN Direkt tror meglerhusene Pareto Securities og Arctic Securities at DNBs bud på Sbanken vil bli gjennomført, mens Kepler Cheuvreux tror det kan gå mot en budkrig.

«Vår første tanke er at dette vil trigge en budkrig. Som vi har belyst tidligere i våre analyser er Sbanken den perfekte eiendelen for alle de andre nordiske bankene som generelt har corporate-virksomhet i Norge, men svært begrenset retail-virksomhet. Med implisert 2023-konsensus på PE 11,8x er vårt initielle syn at oppkjøpsprisen kan ende opp høyere», skriver Kepler Cheuvreux, ifølge TDN Direkt.

Arctic Securities mener budet til DNB er attraktivt for Sbankens aksjonærer, og skriver i en oppdatering at de vil bli overrasket hvis det ikke går igjennom.