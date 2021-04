Bank of America fikk et resultat på 0,86 dollar pr. aksje i første kvartal. Det er mer enn en dobling fra samme periode i fjor, da banken fikk et resultat på 0,40 dollar pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Det var på forhånd ventet et resultat pr. aksje på 0,66 dollar, ifølge konsensus satt sammen av Refinitiv.

Nettoomsetningen utgjorde 22,8 milliarder dollar. Det var på forhånd ventet en omsetning på 22,1 milliarder i første kvartal.