Sbanken fryser boliglånsrenten for å bremse kundeflukt

På torsdag ble det kjent at DNB la frem et bud på 11,1 milliarder kroner for oppkjøpet av Sbanken.

DNBs heleide datterselskap DNB Bank inngikk en avtale med Sbanken om fremsettelse av et anbefalt frivillig tilbud om kjøp av 100 prosent av aksjene for et kontantvederlag på 103,85 kroner aksjen, gikk det frem av børsmeldinger torsdag morgen.

Analytikere spår ytterliggere kursvekst i bankaksjen etter DNB-budet.

Oppkjøpet har imidlertid ikke falt i smak hos bankens kunder, som har gått hardt ut i sosiale medier med sin misnøye.

Virkemidler

For å berolige massene presiserte Sbanken at oppkjøpet ikke er fullført, og at det er aksjonærene i selskapet som må ta stilling til et eventuelt salg.

«Vi forstår at nyheten om at DNB vil kjøpe Sbanken vekker stort engasjement. Vi understreker at vi ikke er kjøpt opp enda. Men vi er et børsnotert selskap, og da er det aksjonærene våre som tar stilling til om de ønsker å selge. Ansatte og ledelsen i Sbanken kan ikke bestemme det,» skrev banken torsdag kveld.

Det roet imidlertid ikke kundene, der stadig flere skriver i kommentarer på bankens Facebook-side at de vil bytte bank hvis oppkjøpet blir gjennomført.

Som et sterkere virkemiddel melder Sbanken fredag at banken vil fryse boliglånsrenten ut 2021.

Vi opplever et enormt engasjement etter nyheten om at DNB vil kjøpe oss, særlig fra de fantastiske kundene våre. Dere er... Publisert av Sbanken Fredag 16. april 2021

«Vi har alltid vært på lag med kundene våre, og det skal vi fortsette å være. Derfor gir vi nå rentegaranti for både nye og eksisterende kunder ut året. Den innebærer at vi ikke setter opp boliglånsrenten for noen av kundene våre i 2021, uansett hva som skjer,» skriver administrerende direktør Øyvind Thomassen i en oppdatering.

Dagens Næringsliv skriver fredag at flere tusen Sbanken-kunder har organisert seg for å stanse DNB-oppkjøpet.

– Dersom man klarer å mobilisere nok aksjonærer slik at man får over ti prosent, vil man i praksis kunne stanse DNB, uttalte Christian Jahr, som er grunnlegger av Facebook-gruppen «Redd Sbanken – Nei til DNB», til DN.