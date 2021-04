Toppsjefen i Danske Bank går etter mistanker om brudd på hvitvaskings-regler

Carsten Egeriis blir nå ny toppsjef i Danske Bank, opplyses det i en børsmelding.

Han erstatter Chris Vogelzang, som har informert styret om at han ønsker å trekke seg fra stillingen etter at nederlandske myndigheter mistenker ham for å ha brutt lovgivning knyttet til forebygging av hvitvasking hos ABN AMRO.

– Jeg er veldig overrasket over avgjørelsen fra nederlandske myndigheter. Jeg forlot ABN AMRO for over fire år siden, og er komfortabel med det faktum at jeg tok mitt lederansvar med integritet og dedikasjon, sier Vogelzang, og påpeker at hans status som mistenkt ikke innebærer at han vil bli siktet.

– Men gitt den spesielle situasjonen Danske Bank er i, og den intense granskningen bankern er under, særlig i forhold til hvitvasking av penger, som en konsekvens av situasjonen som i Estland fortsatt er uløst, vil jeg ikke ha noen spekulasjoner rundt at min person vil komme i veien for den fortsatte utviklingen av Danske Bank, sier han.