Finansduo satser på å hjelpe folk i pengetrøbbel

Den OTC-registrerte nettbanken MyBank og fintech-selskapet Defero har innledet et samarbeid. Samarbeidet går ut på å hjelpe personer som har havnet i økonomisk uføre til å få orden på økonomien, opplyses det i en melding tirsdag.

Defero er en kredittjeneste der privatpersoner kan kredittsjekke seg selv gratis med data fra CreditSafe. Hensikten er å få hjelp til å styrke privatøkonomien ved hjelp av egne kredittdata. Tjenesten har rundet 100.000 kunder – og får rundt 10.000 nye hver måned.

GLAD: Defero-sjef Eigil Arff Tarjem. Foto: Iván Kverme

– Vi ser at cirka 10 prosent av medlemmene våre har en aktiv betalingsanmerkning som de har problemer med å få fjernet. Dette gjør at de står utenfor det normale lånemarkedet, og økonomien deres blir hardt rammet. Vi er derfor meget glade for å inngå et samarbeid med MyBank, slik at vi nå kan hjelpe disse 11.000 medlemmene til en bedre økonomisk hverdag, sier Defero-sjef Eigil Arff Tarjem i meldingen.

Selv klarte MyBank nylig å levere plussresultat – for første gang siden 2017. Banken har gått fra å satse på forbrukslån til å fokusere på såkalte omstartslån – lån gitt til privatpersoner som refinansierer dyre forbrukslån med boliglån.

MyBank er senest blitt omsatt til en kurs på 30 kroner på OTC-markedet, etter en kursoppgang på 50 prosent hittil i år. Markedsverdien ligger på nær 228 millioner kroner.