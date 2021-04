– DNB legger en effektiv stopper for at andre kommer på banen

Tirsdag ble det kjent at flere aktører har solgt seg helt ut av eller ned i Sbanken de seneste dagene. Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd og fondene Landkreditt Utbytte og Delphi Norge er blant aktørene. De har valgt å få pengene på konto og trenger ikke bekymre seg for om Konkurransetilsynet vil godkjenne oppkjøpet. Men på den andre siden gir aktørene fra seg muligheten for ytterligere gevinst dersom det kommer et høyere bud.

– Vi solgte 200.000 aksjer i markedet forrige uke, men vi har fortsatt litt over 230.000 aksjer, sier forvalter Espen Furnes i Delphi Norge til Finansavisen.

Furnes anser sannsynligheten for budkrig som nokså liten.

– Det har vært kjent i markedet at Sbanken har vært åpen for strukturendringer en god stund nå, så vi antar at andre alternative budgivere har vært involvert i forkant, sier Furnes, som også legger til at han synes budprisen er fair.

– Tror du DNB får aksept over 90 prosent?

– Jeg tror DNB kanskje kan bli presset til å by litt mer, og det er også grunnen til at vi har valgt å ikke selge hele aksjeposten, sier Delphi Norge-forvalteren.

DNB kjøper seg opp

Fredag kunngjorde DNB at banken har kjøpt Sbanken-aksjer i markedet, og sitter nå på 9,5 prosent av aksjene. Det kan blokkere for andre interessenter, og Furnes tror det er liten sannsynlighet for at en annen nordisk bank dundrer inn og byr over DNB.

– Etter aksjekjøpene forrige uke ligger DNB på et nivå som legger en effektiv stopper for at andre kommer på banen. Da må det i så fall være et bud som ligger betydelig over DNBs bud, slik at DNB er villige til å selge aksjene, sier Furnes.

– Det kan selvsagt skje, men jeg tror DNB nå har en posisjon som gjør at den setter en stopper for andre aktører. Jeg ser ikke helt for meg at noen ønsker å være med på det spillet der, sier Furnes.

Han legger også vekt på at DNB er en av Europas mest solide banker.

– DNB har de dypeste lommene. Banken har kapitalen tilgjengelig og billig funding. Det er ingen andre som har like billig funding som DNB, legger Furnes til.

Skal DNB kjøpe seg opp til over 10 prosent må banken søke Finanstilsynet om godkjenning som kvalifisert eier i bank. En slik godkjennelse vil ta tid, og vil trolig ikke bli gjennomført før en vurdering av konkurransesituasjonen er ferdig.

Ferd er helt ute

Ferd var syvende største aksjonær i Sbanken og satt på 3,26 millioner aksjer da DNB torsdag i forrige uke la inn budet på 11,1 milliarder kroner.

Nå har investeringsselskapet solgt hele aksjeposten.