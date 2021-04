Resultatvekst i Eiendomskreditt

I første kvartal 2021 fikk Eiendomskreditt et resultat før skatt på 24,47 millioner kroner, opp fra 16,43 millioner kroner for et år siden. Resultatet er påvirket av netto positive verdiendringer på finansielle instrumenter med 3,80 millioner kroner.

Banken hadde netto renteinntekter på 25,40 millioner kroner, ned fra 26,45 millioner kroner i første kvartal 2020. Andre inntekter var på 5,15 millioner kroner, opp fra 1,24 millioner kroner året før.

Veksten i ordinære utlån har de siste 12 månedene vært på 15,6 prosent.

Kapitaldekningen er på 18,26 prosent, hvorav kjernekapitaldekningen utgjør 16,01 prosent.

«Aktiviteten har vært høy i første kvartal og Eiendomskreditt opplever god etterspørsel etter lån», skriver Eiendomskreditt i rapporten.