Rekordkvartal for Maaseide-bank

Kraft Banks nisje er refinansiering av lån til privatpersoner der låntakere har utfordrende økonomi eller betalingsproblemer og som derfor ikke får finansiering i ordinære banker.

REKORDKVARTAL: Adm. direktør Svein Ivar Førland i Kraft Bank la frem rekordtall fredag formiddag. Foto: Eivind Yggeseth

Øker målsetning

Kraft Banks ferske kvartalsrapport viser at nisjebanken hadde netto renteinntekter på 29 millioner kroner i årets første kvartal, mot 19,5 millioner kroner i samme kvartal i fjor, mens resultat etter skatt endte på 10 millioner kroner, mot 4,4 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

Egenkapitalavkastning etter skatt var 12,6 prosent i første kvartal 2021 mot 6,0 prosent i samme kvartal i fjor.

Bankens målsetning for nysalg i inneværende år var 1,1 milliarder kroner ved årets begynnelse. Banken opplyser at den har hatt høyere nysalg i første kvartal enn antatt, og revidert målsetning for nysalg er 1,4 milliarder kroner for året.

«Det har vært færre innfrielser enn antatt hittil i år, men banken antar at innfrielser vil komme tilbake til forventet nivå. Sammenholdt med estimert avgang vil nysalget gi et utlånsvolum på anslagsvis 2,3 milliarder kroner ved årsslutt 2021», skriver banken i kvartalsrapporten.

Kraft Bank (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Rentenetto 28,9 19,5 Sum driftskostnader 14,3 11,0 Resultat før utlånstap 15,0 7,6 Resultat etter skatt 10,0 4,4

Markedsverdi 550 mill.

Det var i 2018 at den tidligere sandvolleyballspilleren og investoren Bjørn Maaseide og tidligere Sandnes Sparebank-sjef Svein Ivar Førland, som nå er adm. direktør i Kraft Bank, satt i gang forberedelsene med å hente penger til en ny bank for kunder med en komplisert økonomi. Etter å ha reist rundt i flere byer og presentert prosjektet, klarte duoen i løpet av to dager i februar 2018 å hente inn 300 millioner kroner.

Aksjekursen har utviklet seg sterkt siden emisjonen på 8 kroner pr. aksje i 2018 og kursen er nå på 13 kroner. For investorene som har vært med fra starten av har avkastningen vært over 60 prosent. Banken har i dag en markedsverdi på 550 millioner kroner.

Kraft Banks to største aksjonærer er Maaseide gjennom investeringsselskapet BFBK Finans (9,9 %) og Sparebanken Øst (6,8 %). Maaseide eier også 45 prosent av Kraft Aksjonærer AS som er tredje største eier i Kraft Bank (6,0%).

Bankens aksjer var notert på NOTC listen fra mai 2018 til og med 9. desember 2020. Fra og med 10. desember 2020 har bankens aksjer vært notert på Euronext Growth.

Etter kvartalsrapporten ble lagt frem fredag formiddag steg aksjen fem prosent, og kursutviklingen hittil i år er i overkant av én prosent.